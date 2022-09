Tri centralne banke povećale kamatne stope

Centralne banke nastavljaju da se bore sa inflaciju povećanjem referentnih kamatnih stopa.

Juče i danas to su učinile američka, engleska i švajcarska centralna banka. Nakon dvodnevne sednice, Fed je, kao što se očekivalo, povećao ključne kamate za 0,75 odstotnih bodova, treći put u nizu, u raspon od 3 do 3,25 odsto, što je njihov najviši nivo od 2008. godine. Kako se inflacija u SAD-u kreće blizu najvišeg nivoa u više od 40 godina, centralna banka najavila je i daljnja povećanja cene novca. Tako bi, prema procenama čelnika Feda, do kraja ove godine