Američka centralna banka podigla referentnu kamatu za 0,75 procentnih poena

Američka centralna banka (Fed) objavila je danas da podiže za tri četvrtine procentnog poena svoju referentnu kamatnu stopu.

Fed očekuje da će biti potrebna dodatna povećanja zbog i dalje visoke inflacije koja se teško savladava. To je Fedovo treće uzastopno povećanje referentne kamate, a kamata se sada nalazi u rasponu od tri i 3,25 procenta, dok se očekuje da će inflacija biti 5,4 odsto. Do sada s prognoziralo da će biti 5,2 odsto. Fed takođe očekuje da će SAD imati gotovo nulti rast u 2022. godine (plus 0,2 odsto), a u junu je centralna banka predviđala rast od 1,7 odsto.