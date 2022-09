MUP Srbije podnosi krivične prijave protiv učesnika Evroprajda

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin najavio je da će podneti krivične prijave protiv pojedinih učesnika manifestacije Evroprajd (Europride) održane u Beogradu, kao i da će nekima biti izrečena zabrana ulaska u Srbiju. "Znamo ko su, znamo odakle su, znamo iz kojih su zemalja.

Postoji pravni put da se dođe do njih i mi ćemo krenuti tim pravnim putem", rekao je Vulin 22. septembra za Televiziju Pink. On je u gostovanjnu na beogradskoj TV Pink komentarisao fotografije nastale 17. septembra ispred crkve Svetog Marka u Beogradu tokom Prajd šetnje, glavnog događaja sedmodnevnog Evroprajda u glavnom gradu Srbije od 12. do 18. septembra, ali nije konkretno rekao protiv koga će biti pokrenut postupak. Protivnici Evroprajda, manifestacije za