Rat u Ukrajini: Ko su Rusi koji stižu u Beograd dan posle objave o delimičnoj mobilizaciji

Mnogo ljudi sa kartama kupljenim mesecima unapred i tek pokoji mladić koji je kofere spakovao u poslednji čas pred poletanje - to su putnici koji pristižu u Beograd direktnim letovima iz Rusije, samo dan pošto je ta zemlja proglasila delimičnu mobilizaciju.

Talas ruske emigracije, koji traje od februara i početka invazije na Ukrajinu, dobio je novi zamah kada je predsednik Rusije Vladimir Putin 21. septembra naredio prvu mobilizaciju još od Drugog svetskog rata.

Iako Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da se već prvog dana javilo 10.000 dobrovoljaca, ima i onih koji napuštaju zemlju, jer ne žele da učestvuju u ratu.

Deo Rusa zaputio se u Beograd, koji je od februara, uz Istanbul, jedina neprekinuta vazdušna veza Rusije sa Evropom.

„Bio sam u panici kada je objavljena mobilizacija, shvatio sam da moram nešto da preduzmem", kaže dvadesetosmogodišnji Kiril iz Moskve za BBC na srpskom.

U kratkom roku prevalio je put od 700 kilometara iz rodnog grada do Sankt-Peterburga samo da bi se ukrcao na jedini let za koji je uspeo da kupi kartu.

Posle vesti o delimičnoj mobilizaciji, letovi iz Rusije ka raznim zemljama brzo su rasprodati.

Kompanija Er Srbija (Air Serbia), koja leti do tri ruska grada - Moskva, Sankt-Peterburg i Kazanj, saopštila je da većina letova u septembru bila rasprodata „već duže vreme".

Pored Srbije, među zemljama koje ruskim državljanima omogućavaju ulazak bez vize su Turska, Gruzija i Jermenija.

'Više sam bio uspaničen, nego što je bilo problema na granici'

BBC/Stefan Veselinović Kiril je uspeo da kupi avionsku kartu u satima pošto je u Rusiji objavljena delimična mobilizacija

Prvi dan delimične mobilizacije protekao je u spekulacijama da li rezervisti smeju da napuste Rusiju.

Kao jedan od njih, Kiril kaže da je bio zabrinut da li će uspeti da izađe iz zemlje.

Ispostavilo se da je prelazak granice prošao bez poteškoća.

„Na pasoškoj kontroli su me površno ispitivali, pitali su me u koju kategoriju rezervista spadam i pustili me.

„U principu, više sam bio uspaničen nego što je bilo problema".

Dodaje da je panici doprinela i kupovina karte u kratkom roku - na dan objave mobilizacije.

„Preko nekih veza ju je kupila moja supruga, koja je već u Srbiji", kaže Kiril.

BBC/Stefan Veselinović Sergej je dvadesetosmogodišnji IT stručnjak iz Moskve

„Mnogo sreće" da u kratkom roku kupi kartu za Beograd imao je i Sergej iz Moskve.

„Kupio sam je sinoć, sasvim slučajno, a mislim da je dolazak u Srbiju direktnim letom ravan čudu", kaže za dvadesetosmogodišnji IT stručnjak za BBC na srpskom.

Oni koji nisu uspeli da dođu do avio-karata zaputili su se ka kopnenim granicama Rusije.

Snimci sa društvenih mreža pokazuju da su 22. septembra na rusko-gruzijskoj granici formirane su kolone vozila u kojima, navodno, ruski državni pokušavaju da odu iz zemlje.

Iz Kremlja kažu da su navodi o manjem broju vojno sposobnih muškaraca koji pokušavaju da napuste zemlju preuveličani.

Obrazlažući donošenje ukaza o delimičnoj mobilizaciji, Sergej Šojgu, ruski ministar odbrane, objasnio je da se ona odnosi na oko 300.000 pripadnika rezervnog sastava.

'Sve je kao i obično'

BBC/Stefan Veselinović Igor kaže da je očekivao gužvu na aerodromu, ali je nije bilo - „nema stresa, nema tenzije"

U prohladnoj noći između četvrtka 22. i petka 23. septembra, na beogradski aerodrom sletela su tri aviona Er Srbije sa putnicima iz Rusije.

Iz Moskve, Sankt-Peterburga i Kazanja pristiglo je nekoliko stotina ljudi, a pred izlazom na terminalu u tišini su ih čekale kolege, prijatelji i članovi porodica.

Kolica sa koferima kotrljali su i muškarci i žene, ali i porodice sa malom decom.

Većina putnika sa kojima su BBC novinari razgovarali kaže da su dolazak u Srbiju planirali danima, nedeljama, pa i mesecima unapred.

Mnogi kažu da su došli poslom, kao i da su karte kupljene mnogo pre vesti o mobilizaciji.

Dvadesetpetogodišnji Igor, koji je stigao je letom iz Moskve, kaže da je kartu kupio „pre dva meseca".

„Aerodrom [u Rusiji] nije bio pun kao što sam očekivao, mirno je, nisam bio pod stresom, nema napetosti", kaže za BBC na srpskom.

BBC/Stefan Veselinović Žana kaže da se život u Moskvi posle objave o delimičnoj mobilizaciji odvija uobičajeno, ali sluti da bi to uskoro moglo da se promeni

Nikakvu promenu nije primetila ni Žana, njegova sunarodnica i saputnica na letu.

„U Moskvi je sve kao i obično, za sada se ništa nije promenilo.

„Jasno nam je da će se nešto desiti, ali do sada je sve teklo kao inače", navodi.

Među putnicima na letu iz Kazanja bio je i 37-godišnji Artjom, rodom iz Sankt-Peterburga.

Kaže da u Beograd dolazi poslom i da je kartu kupio pre dva meseca, ali da će razmisliti o povratku u Rusiju, iako za sada nije dobio poziv iz vojnog odseka.

„Ne plašim se mobilizacije. Kao prvo, ja sam IT-jevac, nas baš i ne zovu u vojsku, jer bi to bilo neracionalno raspoređivanje ljudi.

„A kao drugo, šta tamo da radim? Ne umem da pucam", kaže.

Kolike su cene avio-karata između Srbije i Rusije?

Najniža dostupna cena za avio-kartu u jednom smeru u ekonomskoj klasi između Moskve i Beograda je 397 evra, saopštili su 22. septembra iz kompanije Er Srbija.

Oni su demantovali „neistine o navodno visokim cenama karata", koje su se pojavile u medijima posle objave o mobilizaciji.

Kako dodaju, najskuplja karta u jednom pravcu košta 567 evra, a mali broj mesta dostupan je počev od sredine oktobra.

Povratne karte Moskva-Beograd koštaju od 816 do 1.156 evra sa uračunatim taksama.

Pogledajte video: Putinova objava delimične mobilizacije

