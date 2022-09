Danas smena sunca i oblaka, lokalno moguća kiša

U Srbiji će danas biti promenljivo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska, a uz najvišu dnevnu temperaturu do 20 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od 2 do 10, a najviša od 16 do 20 stepeni. Jutro hladno, mestimično uz maglu i nisku oblačnost. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, u toku noći u skretanju na južni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do kraja sedmice jutra hladna, naročito u subotu, kada će ponegde i u nižim predelima biti uslova uza slab prizemni mraz, dok se