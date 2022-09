Bizarna scena na Lejver kupu: Navijač utrčao na teren i zapalio se pred igračima (foto/video)

KRAJNJE bizarna scena viđena je na Lejver kupu tokom meča koji su igrali Stefanos Cicipas i Dijego Švarcman.

Foto: EPA-EFE/ANDY RAIN Naime, jedan od aktivista u borbi protiv klimatskih promena pobegao je obezbeđenju, ušao na teniski teren i zapalio sopstvenu ruku u znak protesta. On je na sebi imao majicu na kojoj je pisalo: - Okončajte privatizaciju Velike Britanije... - to se bar videlo na odeći ovog navijača. Foto: EPA-EFE/ANDY RAIN Obezbeđenje je brzo ragovalo, ušlo je na teren i izbacili su navijača iz dvorane. Sve ovo su posmatrali igrači oba tima. A man has set his