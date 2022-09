Hladno jutro pa sunčan dan: Temperatura do 23 stepena, poznato kada stiže novi talas pljusokva

U Srbiji će jutro biti hladno, a tokom dana malo do umereno oblačno i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru ponegde slab prizemni mraz, a po kotlinama jugozapadne i južne Srbije ponegde i magla. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od jedan do osam, a najviša od 19 do 23. U Beogradu jutro hladno, a tokom dana malo do umereno oblačno i toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura oko osam, a najviša oko 22. Upaljen meteo alarm Zbog niskih temperatura na snazi je žuti meteo alarm na području Šumadije, Pomoravlja,