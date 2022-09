Hladno jutro zameniće topao dan – temperatura do 23 stepena

Jutro u zemlji hladno, ponegde i slab mraz. Oblačno, ali osetno toplije tokom dana. Najviša temperatura do 23 stepena.

Prvog dana vikenda jutro će biti hladno, a u nižim predelima se očekuje slab prizemni mraz. Oblačno tokom dana, ali suvo i osetno toplije. Jutarnja temperatura od 1 do 8 stepeni, a dnevna od 19 do 23 stepena. U Beogradu će ujutru jakne biti obavezne, a sredinom dana suvišne. Najviša dnevna temperatura u prestonici do 22 stepena. U nedelju oblačno, ponegde moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 25 stepeni.