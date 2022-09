Žene, pazite se! Serijski silovatelj upravo uslikan kod Crkve Svetog Marka (foto)

Serjiski silovatelj Igor Milošević, uslikan je danas oko 10.30 sati kod crkve Svetog Marka u centru Beograda.

Na sebi ima istu jaknu i pantalone kao sa nove fotografiije koja je juče isplivala. Sada se na Telegramovoj stranici Serbialive Beograd osvanule su dve fotografije Igora M. uz opis, upravo zabeležene: - Silovatelj Igor M. Upravo slikano ispred crkve Svetog Marka. Isto obučen kao i juče. Njegove fotografije, takođe, kruže i na društvenoj mreži Instagram. View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE - BEOGRAD (@serbialive_beograd) Na društvenim mrežama