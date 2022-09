Slab odaziv birača na parlamentarnim izborima u Italiji

Na parlamentarnim izborima u Italiji, gde se očekuje pobeda desničarskih stanaka, danas do podneva je zabeležen slab odaziv birača, javljaju agencije.

Birališta su otvorena od sedam sati, na glasanje je do podneva izašlo samo 19 odsto građana s pravom glasa, a procene su da će to bi jedan od najslabijih odziva birača dosad. Izlaznost do podneva niža je nego 2018. godine kad je u Italiji registrovana najmanja izlaznost od Drugog svetskog rata. Tada je na izbore ukupno izašlo 73 odsto birača. Stručnjaci predviđaju da bi izlaznost na današnjim izborima mogla pasti ispod 70 odsto. Oko 51,5 milijuna ljudi ima pravo