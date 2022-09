Ko je Đorđa Meloni, žena koja bi mogla da promeni istoriju Italije

Istraživanja javnog mnjenja predviđaju da će partija "Braća Italije" koju predvodi Đorđa Meloni dobiti najveći udeo glasova na vanrednim opštim izborima koji se danas održavaju u Italiji.

Stranka predvodi desničarski blok, koji takođe uključuje stranke Matea Salvinija i Silvija Berluskonija, koji je favorit za trijumf. To znači da bi Italiju, koja je videla kako 67 vlada dolazi i odlazi od Drugog svetskog rata, po prvi put mogla da predvodi žena. "To bi sigurno bio korak napred“, rekla je Meloni u izjavi za Euronews. "Definisala sam to kao razbijanje 'staklenog plafona', onog koji još uvek postoji u mnogim zapadnim zemljama, ne samo u Italiji,