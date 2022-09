Partizan osvojio trofej “Legende Radničkog”

U SBB hali Jezero je juče održan završni dan turnira „Legende Radničkog“ na kome su odigrane utakmice koje su odlučivale o trofejima.

U 16 časova je odigran meč za treće mesto u kome su se sastali gosti iz inostranstva: OK Mladost Zagreb – OK Salonit Anhovo: 3:0 (25:18, 25:20, 25:20) Ekipa Mladosti je od samog starta dala do znanja komšijama iz Slovenije ko će trijumfovati i osvojiti treće mesto. U utakmici bez imalo uzbuđenja i rezultatske neizvesnosti, Zagrepčani su pobedom 3:0 zaokružili svoje učešće na turniru. U finalnom susretu smo imali duel srpskih ekipa: OK Partizan – OK Radnički : 3:1