Najtopliji dan u nedelji, a onda obrt: Evo gde je uveče moguća kiša i kakvo nas vreme čeka narednih dana

Minimalna temperatura od 3°C do 12°C, a maksimalna od 18°C u Loznici i Valjevu do 25°C na jugu Srbije. U Srbiji u nedelju umereno toplo i promenljivo oblačno. Na severu i zapadu Srbije je moguća kratkotrajna kiša popodne i krajem dana. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalna temperatura od 3°C do 12°C, a maksimalna od 18°C u Loznici i Valjevu do 25°C na jugu Srbije. Uveče je moguća kiša ponegde na zapadu i severu Srbije.