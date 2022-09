Direktorske tajne Ilieva: Pirlo hteo da dođe, Kanga mi nuđen pre nego Zvezdi, uvek kontra većini u Partizanu…

Bivši sportski funkcioner analizirao svoj mandat i taj period u životu kluba iz Humske 1.

Kada su mediji, početkom leta, tvrdili da Partizan pokušava da dovede italijansku legendu Andreu Pirla za naslednika Aleksandra Stanojevića tada je je Ivica Iliev demantovao takve natpise, da bi u intervjuu za Arenu sport promenio ploču. „Sedeo sam sa njim i čovek je hteo za pet puta manje novca nego što je dobio u Turskoj… I njega je to zaintrigiralo, oduševilo i želeo. I to je trajalo 10-15 dana dok se sve lomilo. Dolazilo se do najsitnijih detalja“, rekao je