ED Zrenjanin: Radovi u više mesta i brojna isključenja struje

Elektrodistribucija Zrenjanin je najavila da će zbog planiranih radova na elektro-mreži delovi grada i nekoliko sela ostati bez struje u utorak, 27. septembra.

U utorak prepodne će u periodu od 8.30 do 13.30 časova bez struje ostati Lazarevo i Zlatica. U periodu od 9 do 11 časova struje neće imati delovi ulica Borisa Kidriča, Maršala Tita i Milana Zečara, kao i cele ulice Proleterska i Žarka Zrenjanina u Boki. Od 9.30 do 13 časova bez struje će biti Farkaždin. Od 8.30 do 13.30 časova struje neće imati deo ulice Vojvode Putnika u Srpskom Itebeju. Isključenje struje planirano je i za portošače u Zrenjaninu. Od 8 do 13