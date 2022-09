Novak Ðoković: Još imam strast da igram na najvišem nivou

Najbolji srpski teniser Novak Ðoković još ne razmišlja da okonča igračku karijeru.

Ove nedelje če igrati na ATP turniru u Tel Avivu. U prvom kolu je slobodan, dok će se u drugom sastati sa pobednikom meča između Brazilca Tijaga Monteira i Španca Pabla Anduhara. "Svi teniseri su moji rivali, protiv koga god da izađem na teren. Ali bez sumnje moj najveći rival je Rafael Nadal. On još igra. Nas dvojica smo odigrali najviše međusobnih mečeva u istoriji tenisa. To je posebno rivalstvo i nadam se da ćemo igrati još, pošto to donosi uzbuđenje