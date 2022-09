Delovi Novog Sada i Sremske Kamenice bez vode zbog havarija

Ulice u Novom Sadu i Sremskoj Kamenici nemaju vode zbog havarija.

NOVI SAD Bez vode će do 10 časova biti deo Ulice Kraljevića Marka (od Ulice Berislava Berića do Bulevara kralja Petra Prvog), dok će do 14 sati bez vode biti deo Kopernikove ulice (od Ulice dr Svetislava Kasapinovića do Ulice Janka Čmelika). SREMSKA KAMENICA Zapadna ulica bez vode će biti do 14 časova. U "Vodovodu" kažu da postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.