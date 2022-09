Direktan pogodak! Veliki uspeh misije Dart, letelica se sudarila sa asteroidom

Izgleda da čovečanstvo neće proći kao dinosaurusi. Nasina svemirska letelica Dart direktno je pogodila asteroid Dimorfos u prvom uspešnom pokušaju planetarne odbrane od nebeskih tela.

01:17 Poslednji kadar sa Darta pre sudara IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD— NASA (@NASA) September 26, 2022 01:16 Pravo u centar! Svemirska letelica Dart uspešno se sudarila sa Dimorfosom! Čekaju se naredna očitavanja o tome da li je uspela da promeni putanju