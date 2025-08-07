Srbija centar: Privredna komora Srbije slagala javnost – sala poluprazna, a poslanicima i stručnoj javnosti zabranjen ulaz

Režim Aleksandra Vučića očigledno pokušava da na „mala vrata“ Srbiju trajno pretvori u rudarsku koloniju bez prisustva stručne javnosti, opozicije i što dalje od profesionalnih medija.

Zato Srbija centar (SRCE) traži od Privredne komore Srbije (PKS), koja se finansira iz džepova svih zaposlenih, da objasni zašto u salu na javnu raspravu o Strategiji o mineralnim sirovinama, čiji je deo projekat Jadar, nije pustila zainteresovane građane, predstavnike ekoloških organizacija, pa čak ni narodne poslanike i novinare, postupajući po unapred pripremljenim spiskovima, kao i kako su i na osnovu čega pravljeni ti spiskovi, navodi se u saopštenju te