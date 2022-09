RHMZ upozorava na moguće nepogode u toku dana; Pljusak i grad pogodili Novi Sad (VIDEO)

Novi Sad - Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas da se na području Srbije očekuje lokalna pojava grmljavine i nepogoda. RHMZ ukazuje da bi u toku dana moglo pasti više od 20 mm kiše za kratko vreme, sa gradom i jakim ili olujnim vetrom u zoni padavina.

Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša od 20 do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab i umeren, na planinama jak, jugozapadni, krajem dana u Vojvodini u skretanju na severni i severozapadni. U Srbiji do 4. oktobra uglavnom promenljivo oblačno. U sredu na severu i zapadu Srbije malo svežije, ujutro i pre podne povremeno s kišom, dok će od četvrtka do subote ponovo biti toplije u svim krajevima, na jugu i istoku sa temperaturama i