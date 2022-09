Kakvo nas vreme očekuje danas, ali i u narednih sedam dana?

U Srbiji će danas biti promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na nestabilno vreme sa lokalnom pojavom grmljavinskih nepogoda sa jakim pljuskom, odnosno preko 20 mm za kratko vreme, gradom i jakim ili olujnim vetrom u zoni padavina.

Tokom jutra na jugoistoku i jugu Srbije oblačno sa kišom slabog i umerenog inteziteta. U širem delu Beograda, Bačkoj, Sremu i po kotlinama jugozapadne Srbije magla koja smanjuje vidljivost na 200 do 600 metara, lokalno i ispod 100 metara. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Vetar slab i umeren, na planinama jak, jugozapadni, krajem dana u Vojvodini u skretanju na severni i severozapadni. U Beogradu u toku dana očekuje