"Rusija mora da zna da u nuklearnom ratu ne može pobediti": Stoltenberg poručio da je svaka upotreba nuklearnog oružja neprihvatljiva

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je danas da je svaka upotreba nuklearnog oružja neprihvatljiva i da bi, u slučaju da ga Rusija upotrebi, to imalo ozbiljne posledice.

- Svaka upotreba nuklearnog oružja je apsolutno neprihvatljiva, ona će potpuno promeniti prirodu sukoba, a Rusija mora da zna da se u nuklearnom ratu ne može pobediti i da se on nikada ne sme voditi - rekao je Stoltenberg. Kada iznova i iznova vidimo tu vrstu nuklearne retorike od Rusije, od predsednika Rusije Vladimira Putina, to je nešto što, kako kaže generalni sekretar Severnoatlantske alijanse, moramo da shvatimo ozbiljno i zato prenosimo jasnu poruku da će to