Bajden još pre agresije Rusije na Ukrajinu pripretio uništavanjem Severnog toka

Evropski parlamentarac i bivši ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski "zahvalio“ se Sedinjenim Američkim Državama što su oštetile gasovod Severni tok.

"Mala stvar, ali toliko radosti. Hvala, SAD", objavio je Sikorski na svom Tviter nalogu i postavio fotografiju mesta nesreće na gasovodu Severni tok, prenosi TASS. A još pre napada Rusije na Ukrajinu predsednik SAD Džozef Bajden rekao je da, ukoliko do napada dođe, neće više biti Severnog toka 2. Na pitanje kako to misli da izvede kad je taj projekat u nadležnosti Nemačke, Bajden je tog 7. februara naveo:. „Obećavam vam, bićemo u mogućnosti da to uradimo“. Pres.