Ne borim se ni za Putina ni za Bajdena, već za Srbiju! Moćna poruka predsednika Vučića (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju novog proizvodnog pogona fabrike Grundfos, nakon čega je objavio snažnu video poruku na svom Instagram profilu.

- Ja se ne borim ni za Putina ni za Bajdena, već za ove divne ljude u ovoj fabrici, za svakoga od vas, za žene i muškarce Srbije, za roditelje i našu decu. Borim se za našu zemlju - rekao je predsednik Srbije. Kurir.rs Kurir