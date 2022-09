Novosdaska policija je u saradnji sa osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsila dvadesetosmogodišnjeg B. S, zbog sumnje na razbojništvo.

Sumnja se da je on prošle nedelje, uz pretnju nožem, od radnice pošte, oduzeo 4.500 evra i 100.000 dinara. B. S. je određeno zadržavanje do 48 sati. On će biti priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.