Majo glumiš, Marko Ti se ne sviđa Miljan Vračević bez dlake na jeziku sasuo Marinkovićevoj sve u lice

Veliki obrt u Beloj kući

Miljan Vračević je dao svoj sud u emisiji "Pitanja gledalaca" o vezi Maje Marinković i Marka Markovića. Naime, on je ubeđen da Maja glumi i da joj se Marko ne sviđa. Printscreen - Marko joj se ne sviđa uopšte, da oduva ove devojke i to je to, da bude glavna i da mu se osveti sa srednji budžet, dajem im 3 nedelje - rekao je Miljan. - Ti si lud čovek, lupaš gluposti - kaže mu Maja. SAMO TE JE ISKORISTILA Slađa Lazić stavljena na svoje mesto, šok obrt između novih