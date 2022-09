Isključenja vode u Novom Sadu i Veterniku

NOVI SAD - Zbog radova na sanaciji havarije bez vode će do 14 sati biti Resavska ulica br. 1, do 12 sati ulice Desanke Maksimović, Jovana Ristića i okolne ulice, do 11 sati deo Ulice Save Kovačevića (od Ulice Berislava Berića do Bulevara kralja Petra Prvog), a do 13 sati bez vode će biti Ulica vladike Maksima u Veterniku.

Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.