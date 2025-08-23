Vremenska prognoza za Srbiju: promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i prolaznim pljuskovima ujutru

Naslovi.ai pre 57 minuta

Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa prolaznim pljuskovima ujutru, razvedravanje tokom dana i vetrovito na istoku i jugoistoku.

Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno i suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz slab i umeren vetar, na severu i istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni, koji će uveče slabiti. Najniža temperatura kretaće se od 11 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni. U Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici očekuje se pretežno sunčano vreme sa temperaturom oko 25 stepeni. Beta Radio 021 Ozon

Ujutru i pre podne očekuje se prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom u nekim delovima Srbije, dok će na krajnjem severu biti pretežno sunčano. U Vojvodini u nedelju ujutru i pre podne očekuje se oblačno vreme sa slabom kišom, a tokom dana razvedravanje. Na istoku i jugoistoku Srbije biće vetrovito. RTS Blic Radio 021

Prognoza za naredne dane ukazuje na nastavak promenljivog vremena sa povremenim sunčanim intervalima i postepenim porastom temperatura od sredine nedelje, kada se očekuju i maksimalne dnevne temperature iznad 30 stepeni. Novi magazin Dnevnik