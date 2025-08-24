Vremenska prognoza: Danas pre podne prolazno naoblačenje, na krajnjem severu sunčano

Beta pre 44 minuta

Na krajnjem severu Srbije, danas će biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutro i pre podne prolazno naoblačenje, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a posle podne razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i jugoistoku povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura će se kretati od devet stepeni do 15 stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni.U toku noći na jugozapadu i jugoistoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti,očekuje kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom.U Beogradu će ujutro i pre podne biti oblačno sa slabom kratkotrajnom kišom u jutarnjim satima. Sredinom dana se očekuje razvedravanje, a posle podne i pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura će biti oko 14 stepeni, a najviša oko 23 stepena.

(Beta, 24.08.2025)

Povezane vesti »

Ujutro i prepodne prolazno naoblačenje, popodne razvedravanje

Ujutro i prepodne prolazno naoblačenje, popodne razvedravanje

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

POGLED SA MIŠELUKA: Od prvog kamena

POGLED SA MIŠELUKA: Od prvog kamena

RTV pre 4 minuta
Vremenska prognoza: Danas pre podne prolazno naoblačenje, na krajnjem severu sunčano

Vremenska prognoza: Danas pre podne prolazno naoblačenje, na krajnjem severu sunčano

Beta pre 44 minuta
Ujutro i prepodne prolazno naoblačenje, popodne razvedravanje

Ujutro i prepodne prolazno naoblačenje, popodne razvedravanje

RTV pre 1 sat
(Foto) gori automobil na Mišeluku Vatrogasci i policija na terenu, čula se eksplozija

(Foto) gori automobil na Mišeluku Vatrogasci i policija na terenu, čula se eksplozija

Dnevnik pre 1 dan
Vremenska prognoza za Srbiju: osveženje sa svežom vazdušnom masom i novo naoblačenje noću

Vremenska prognoza za Srbiju: osveženje sa svežom vazdušnom masom i novo naoblačenje noću

Naslovi.ai pre 2 sata