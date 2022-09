Eksplozija u obrazovnom centru u Kabulu – najmanje 19 poginulih, na desetine ranjenih

U samoubilačkom napadu na obrazovni centar u avganistanskom glavnom gradu Kabulu ubijeno je najmanje 19 osoba i ranjeno na desetine, saopštila je policija.

Portparol kabulske policije Kalid Zadran rekao je da je u napadu povređeno 27 osoba i da se on dogodio u obrazovnom centru gde se održavao prijemni ispit. "Napad na civilne ciljeve dokazuje neprijateljsku neljudsku okrutnost i nedostatak moralnih standarda", rekao je Zadran. On je dodao i da su snage bezbednosti stigle u to područje i da je istraga u toku. Svedok koji je je govorio za Rojters pod uslovom da ostane anoniman saopštio je da je napadač samoubica