Krvavo polaganje prijemnog ispita u Kabulu: U eksploziji na univerzitetu poginulo najmanje 23, ranjeno 30! Video

Oko stotinu studenata polagalo je prijemni ispit u obrazovnom institutu u Kabulu, glavnom gradu Avganistana, kada se napad dogodio.

U eksploziji je povređeno više od 30 ljudi, a poginulo najmanje 23, prenosi CNN. „Kada sam ušao u salu, video sam svoje kolege oblivene krvlju. Saznao sam da se eksplozija dogodila unutar sale. Bio sam u šoku, tražio sam prijatelje. Većina je izašla živa, ali ne i moj najbolji prijatelj. imala je samo 19 godina i bila je najinteligentnija u čitavoj generaciji“, rekao je student za CNN. An #explosion occurred in the 13th security area of #Kabul this morning