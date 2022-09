Radnik Puteva Srbije negirao da je zloupotrebio službeni položaj

BEOGRAD - U Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu danas je saslušan Dragan M zaposlen u javnom preduzeću Putevi Srbije zbog sumnje da je iskoristio službeni položaj i pribavio imovinsku korist drugim zaposlenima u tom preduzeću u vrednosti od oko 4.2 miliona dinara.

On je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela i izneo je svoju odbranu, navodi se u šooštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni potupak da osumnjičenom odredi pritvor kako ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo. Dragan M. se tereti za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja. Sumnja se da je on od 1. decembra 2015. godine do 31.