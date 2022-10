Grupa građana jedinstvo iz mančestera: Siti melje gradskog rivala, a Junajted deluje kao da čeka treće poluvreme!

Fudbaleri Mančester sitija u gradskom derbiju melju rivale iz Junajteda, u prvih 45 minuta na terenu postoji samo jedan tim.

Rezultat je 4:0, a on je mogao da bude daleko ubedljiviji da u nekoliko navrata nije bolje reagovao David De Hea, a i sami igrači su telom spasili nekoliko izglednih prilika. FODEN MY STARBOY, BERNARDO WHAT A PASS TOO pic.twitter.com/wy3Fxti2Nk — 17 (@DxBruyneSZN) October 2, 2022 Prednost je na samom startu za Građane doneo Fil Foden na asistenciju Bernarda Silve, engleski reprezentativac je dobio loptu sa boka koju je maestralno poslao u gornji desni ugao. Potom,