Gvardiola „ljut“ na Holanda: Rekao sam mu daj pet golova!

Menadžer Mančester Sitija Pep Gvardiola nije krio zadovoljstvo nakon fantastične igre njegovog tima u gradskom derbiju sa Junajtedom.

Građani su na svom Etihadu pobedili komšije sa 6:3. Po tri gola postigli su Erling Holand i Fil Foden, s tim što je snažni Norvežanin upisao i dve asistencije. Novinare je interesovalo šta je Gvardiola rekao Holandu. „Rekao sam daj pet golova, molim te! Eto, to sam mu rekao!“, kazao je kroz osmeh Pep Gvardiola. Naravno, nije bio ljut što je Norvežanin postigao „samo“ tri gola. „Ne, on tačno zna šta treba da uradi na svom delu terena. To je i uradio“, dodao je