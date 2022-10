Centralna izborna komisija u Sarajevu: Do 11 sati u celoj BiH glasalo 14 odsto birača

Na Opštim izborima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH do 11.00 časova izlaznost iznosi 14 odsto od ukupnog broja birača, saopštio je CIK na konferenciji za novinare. - Do 11.00 časova izašlo je 459.989 birača - rekao je predsjednik CIK-a Suad Arnautović.

Istakao je da je izlaznost birača veća za tri procenta u odnosu na prošle izbore u istom periodu. - Procenat je i veći, jer iz nekoliko gradova nismo dobili podatke - rekao je Arnautović. Izlaznost do 11.00 časova Na području opštine Prnjavor do 11.00 časova glasalo je 4.943 birača ili 12,61 odsto od 39.207, koliko ih je registrovano na opštim izborima, potvrđeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji. U Derventi je do 11.00 časova glasalo 3.949 birača ili 12,26