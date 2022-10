I Ćertić stiže u pocijsku stanicu! Kaskader odveden u bolnicu na pregled, a posle toga ide na saslušanje!

Kaskader Uroš Ćertić će nakon lekarskog pregleda doći u stanicu policije kako bi dao izjavu povodom tuče u kojoj su ga Kristijan Golubović i Emil Kamenov krvnički udarali pesnicama u glavu.

Uroš je sinoć upao u žestoku svađu sa Necom i Pecom Lazićem, a u jednom momentu uključio se Kristijan Golubović koji ga je napao i počeo da ga udara pesnicama u glavu. U tuču se zatim umešao i Emil Kamenov, a obezbeđenje i zadrugari su ih jedva razdvojili. Kristijan i Emil su diskvalifikovani zbog nasilja koje je strogo zabranjeno, a ubruo su odvedeni i u stanicu. View this post on Instagram A post shared by heavycur (@heavycur_zadruga1) Ćertić će doći do