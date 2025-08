"Ne čujem se sa ocem" Stefan Karić iskreno o odnosu sa Osmanom: "Nikad sam da me pita kako sam, žao mi je"

Rijaliti učesnik i finalista poslednje sezone "Elite", Stefan Karić, potpuno iskreno govorio je o odnosima unutar svoje porodice, posebno o svom ocu Osmanu Kariću i njegovoj partnerki Kristini.

On je otkrio da sa očevom izabranicom Kristinom ima izuzetno blizak odnos, dok se sa njim slabije čuje. - To je nešto neverovatno, kako se njih dvoje slaži i kako su kroz život išli. Šta su oni sve prošli serija može da se napravi, a ne film. Kristina mi je kao druga majka, sestra i veruj mi da zna neke stvari više nego što zna Osman - rekao je on, posle čega je dodao: - Ja se, inače, ne čujem sa Osmanom. Imamo takav neki odnos drugarski, ali kao da se stidimo, ne