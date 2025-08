"Ne čujem se sa ocem Osmanom": Stefan Karić izneo sve u javnost: "Nikad sam da me pita kako sam i šta radim, žao mi je"

Rijaliti učesnik Stefan Karić, finalista poslednje sezone "Elite", progovorio je na niz tema koje intrigiraju javnost.

On je otkrio da sa očevom izabranicom Kristinom ima izuzetno blizak odnos, dok se sa njim slabije čuje. - To je nešto neverovatno, kako se njih dvoje slaži i kako su kroz život išli. Šta su oni sve prošli serija može da se napravi, a ne film. Kristina mi je kao druga majka, sestra i veruj mi da zna neke stvari više nego što zna Osman - rekao je on, posle čega je dodao: - Ja se, inače, ne čujem sa Osmanom. Imamo takav neki odnos drugarski, ali kao da se stidimo, ne