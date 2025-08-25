"Probila je ogradu na kući i glavom bez obzira pobegla od njega": Ana Nikolić prijavila Raleta za nasilje, a evo šta kažu komšije: "Čula se cika i dreka"

"Probila je ogradu na kući i glavom bez obzira pobegla od njega": Ana Nikolić prijavila Raleta za nasilje, a evo šta kažu…

Pevačica Ana Nikolić je prijavila partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, a on je dobio hitnu meru zabrane prilaska.

Kako se navodi, cela drama se dogodila u njegovoj kući na Avali, a oni su se navodno posvađali zbog ljubomore i neraščišćenih finansijskih računa. - Zaposleni u policiji u Belom potoku su bili iznenađeni kad je pevačica Ana Nikolić uletela u stanicu i počela da viče. Ona je najpre bila u obližnjem hotelu i na pumpi, gde se raspitivala za nadležnu policijsku stanicu. Bila je vidno uznemirena i rekla je da je probila ogradu na kući da bi glavom bez obzira pobegla od
