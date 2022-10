Bura posle Maskovih predloga za mir u Ukrajini, Kremlj pozdravio ideju

Korisnici Tvitera, među kojima i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, kritikovali su najbogatijeg čoveka na svetu Ilona Maska nakon što je dao svoje predloge za mir u Ukrajini. sa druge strane, Kremlj je pozdravio Maskov predlog.

Mask je u ponedeljak poručio korisnicima te društvene mreže da glasaju o njegovom predlogu za mir u Ukrajini. Please vote in this poll! ⬇️⬇️⬇️⬇️ Milijarder rođen u Južnoafričkoj Republici predložio je ponavljanje glasanja u regionima koja je Moskva anektirala, ovaj put uz nadzor Ujedinjenih nacija, nakon čega bi se Rusija povukla u slučaju negativnog rezultata. Mask je predložio i da Krim formalno postane deo Rusije, „kao što je bio od 1783.“ do „greške“ sovjetskog