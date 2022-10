Bezbednosna uputstva za popis stanovništva

Popis stanovništva, stanova i domaćinstava počeo je 1. oktobra, a u želji da on prođe što bezbednije, Autonomni ženski centar izdao je osnovna bezbednosna uputstva – kako za popisivačice, tako i za žene koje žive same ili se u trenutku popisa nalaze same u domaćinstvu.

Predstavnice ove ženske nevladine organizacije savetuju popisivačice da ne ulaze u stan ili kuću ako vrata stana otvori osoba sumnjivog ponašanja ili ako se u domaćinstvu nalazi neko za koga mogu da procene da je problematičan. „Ako vrata otvori osoba u alkoholisanom stanju, pod dejstvom neke psihoaktivne supstance ili neodgovarajuće obučena – u donjem vešu ili gola do pasa – jednostavno nemojte ulaziti u stan. Držite distancu za mogućnost odstupanja ili bežanja,