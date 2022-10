Nedoumice o popisu: Morate li da pustite popisivača u stan, šta ako ste u inostranstvu...

Građani imaju brojne nedoumice u vezi sa popisom stanovništva koji je u toku.

Pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statitiku Petar Korović rekao je za N1 da popisnih pitanja ima ukupno 69 i da intervju za popis tročlane porodice traje od 20 minuta do pola sata. On za N1 objašnjava da se taj set pitanja nalazi na dva obrasca i da kada saberete pitanja zaista ma 69, ali da to ne znači da će svima biti sva postavljena. Na primer, pitanja koja se ne odnose na decu su ona koja se tiču ekonomskog statusa i migracija. Tri pitanja na koja ne