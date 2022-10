Kusturica: Dodik je čudo, radi na mali nuklearni pogon

PROSLAVLJENI srpski i svjetski reditelj Emir Kusturica izjavio je večeras da je Milorad Dodik čudo.

Foto: Joel C Ryan/Invision/AP – U vreme kada se političari drže pravila „jedno misli, drugo radi, treće govori“, Dodik je to trodelno političko jevanđelje pretvorio u jedinstvo vlastite političke đelatnosti – ono što misli to izgovara, a radi na mali nuklearni pogon i nepogrešivo čita vreme u kojem živimo – istakao je Kusturica.