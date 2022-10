Loznica: Isključenja struje zbog planiranih radova na mreži

Iz Elektrodistribucije Loznica, najavili su obustavu u isporuci električne energije, u vremenu od osam do 12 časova, na području Gornje Koviljače, G.

Polja, Janjića i Paulje. Od devet do 13 časova, struje neće imati deo potrošača u Loznici, šetalište u centru grada, desna strana od Vukovog doma do Centrale, pekara Olimp, deo Banjskog Šora – od Centrale do pešačkog mosta na Štiri, zanatski centar Bazar. U istom vremenskom periodu, isključene će biti ulice Janka Veselinovića i Kosančić Ivana. Više informacija iz ovog grada čitajte na posebnom linku.