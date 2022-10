Doček predsednika Srbije na crvenom tepihu: Srdačna dobrodošlica češkog domaćina pred Praškim zamkom, evo s kim se sve pozdravio

PRAG - Predsednik Srbije danas učestvuje na Samitu u Pragu na kojem će se razgovarati o inicijativi za uspostavljanje Evropske političke zajednice kao platforme za dijalog postojećih članica Evropske unije i onih država koje tome teže.

Predsednika je danas na crvenom tepihu pred Praškim zamkom srdačno dočekao domaćin - premijer Petr Fijala. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Vučić se potom srdačno pozdravio sa ostalim državnicima, učesnicima samita, među kojima su bili i grčki premijer Kirijakos Micotakis, albanski premijer Edi Rama, Irakli Garibašvili, gruzijski premijer, potom finska premijerka Sana Marin, predsednik vlade Severne Makedonije