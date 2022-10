Diklić o sastanku EPZ: Glavna priča van očiju javnosti – tu će biti pritisaka

Nekadašnji ambasador Srbije u Francuskoj i direktor agencije Beta Radomir Diklić izjavio je u emisiji N1 Studio Live govoreći o prvom sastanku Evropske političke zajednice da misli da će glavna priča da bude "van očiju javnosti". "A tu će biti pritisak, tu nemam sumnje", rekao je.

Govoreći o današnjem prvom sastanku Evropske političke zajednice, rekao je da je pre svega bitno reći da to neće biti institucionalizovano. „To je jedna skup političara, šefova država i vlada, svih u Evropi, osim Rusije i Belorusije, plus Turska. Meni se čini na nivou simbolike da je to vrlo jak signal, jer ukupno sve te države, imaju između 600 i 700 miliona ljudi, bilo bi veoma poželjno kada bi se naše rukovodstvo zamislilo oko toga, da smo mi manje od 1 odsto od