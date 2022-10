Smena sunca i oblaka, temperatura do 24 stepena

U Srbiji jutro hladno. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo.

U zemlji se očekuje hladno jutro, po kotlinama i dolinama reka i maglovito. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura od 2 do 10, a najviša od 20 do 24 stepena. U Beogradu smena sunca i oblaka. Temperatura do 22 stepena. Narednih sedam dana, sve do Miholjdana pretežno sunčano, uz prolazno naoblačenje i kišu samo u nedelju.