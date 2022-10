Nakon hladnog jutra, sutra sunčano vreme sa temperaturom do 24 stepena

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, uz malu i umerenu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro će biti hladno, a po kotlinama, rečnim dolinama i visoravnima maglovito. Duvaće slab jugoistočni vetar, koji će uveče i noću u košavskom području biti u pojačanju. Najniža temperatura kretaće se od četiri stepena do 10, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. U Beogradu će takođe posle hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano, uz malu i umerenu oblačnost. Najniža temperatura biće od pet stepeni do 10, a najviša dnevna oko 22 stepena. U subotu će biti