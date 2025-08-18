Kiša ugasila većinu požara na teritoriji Podgorice, vatrogasci obilaze lokacije

Danas pre 3 sata  |  RTS/RTCG
Kiša ugasila većinu požara na teritoriji Podgorice, vatrogasci obilaze lokacije

Kiša je ugasila aktivne požare na teritoriji Podgorice, izuzev u selu Milunovići, gde vatrogasci nastavljaju da prate situaciju. rekao je Boban Anđušić iz crnogorske Službe zaštite i spasavanja.

Meštane Kuča i Pipera, koji se već osmi dan suočavaju sa požarima, obradovala je kiša koja je počela oko 14 sati i oni se nadaju da će
Kiša ugasila većinu požara u Podgorici! Vatrogasci ostaju u pripravnosti: Jedno žarište i dalje aktivno

Kiša ugasila većinu požara u Podgorici! Vatrogasci ostaju u pripravnosti: Jedno žarište i dalje aktivno

Blic pre 5 sati
