Kiša ugasila većinu požara na teritoriji Podgorice, vatrogasci obilaze lokacije

Kiša je ugasila aktivne požare na teritoriji Podgorice, izuzev u selu Milunovići, gde vatrogasci nastavljaju da prate situaciju. rekao je Boban Anđušić iz crnogorske Službe zaštite i spasavanja.

Meštane Kuča i Pipera, koji se već osmi dan suočavaju sa požarima, obradovala je kiša koja je počela oko 14 sati i oni se nadaju da će […] Kiša je ugasila aktivne požare na teritoriji Podgorice, izuzev u selu Milunovići, gde vatrogasci nastavljaju da prate situaciju. rekao je Boban Anđušić iz crnogorske Službe zaštite i spasavanja. Meštane Kuča i Pipera, koji se već osmi dan suočavaju sa požarima, obradovala je kiša koja je počela oko 14 sati i oni se nadaju da će