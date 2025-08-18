Kiša ugasila većinu požara u Podgorici! Vatrogasci ostaju u pripravnosti: Jedno žarište i dalje aktivno

Kiša je ugasila aktivne požare na teritoriji Podgorice, izuzev u selu Milunovići, gde vatrogasci nastavljaju da prate situaciju, rekao je Boban Anđušić iz crnogorske Službe zaštite i spasavanja.

Meštane Kuča i Pipera, koji se već osmi dan suočavaju sa požarima, obradovala je kiša koja je počela oko 14 sati i oni se nadaju da će jak pljusak potrajati i ugasiti vatru na području zahvaćenom požarom. - Obilazićemo sve lokacije tokom noći - najavio je Anđušić za RTCG. Potpredsednik Skupštine Grada Podgorice, Dragutin Vučinić objavio je na Fejsbuku da je u skoro svim piperskim selima pala kiša izuzev na Rijeci piperskoj gde je ostalo jedno jedino aktivno